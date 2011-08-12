На Луганщині створений Комітет опору диктатурі

У Луганську створено Комітет опору диктатурі, який об`єднав представників опозиційних партій області.

Про це УНІАН повідомила голова Луганської обласної організації партії ВО «Батьківщина» Ірина ВІРІГІНА, координатор Комітету.

«Зараз ми скликаємо усі демократичні опозиційні громадські організації Луганщини на всеукраїнське віче з захисту країни. Український народ не буде спокійно сидіти і дивитися, як над лідером опозиції чинять розправу, тому що в майбутньому з таким свавіллям може зіткнутися кожен. Потрібно об`єднуватися і захищати один одного», - сказала І.ВІРІГІНА.

Вона також повідомила, що на першому засіданні представники Комітету ухвалили відповідну заяву, в якій закликали усіх співгромадян встати на захист демократії.

«Репресії проти громадських діячів, арешти опозиційних партійних лідерів, жорстка цензура стали для правлячого режиму засобами усунення політичних опонентів, придушення свободи слова, спробою встановлення в Україні диктатури», - йдеться у тексті заяви, ухваленої Комітетом опору диктатурі Луганщини.

Під заявою підписалися представники ВО «Батьківщина», Фронту змін, Партії реформи і порядок, Української народної партії, ВО «Свобода», Народного руху України, партії «За Україну!», Нашої України, Європейської партії і низки громадських організацій Луганщини.

Крім того, за словами І.ВІРІГІНОЇ, триває збір підписів під клопотанням про заміну запобіжного заходу для Юлії ТИМОШЕНКО. Уже зібрано понад 10 тисяч підписів, повідомила активістка.