На Херсонщині створили Комітет опору диктатурі

На Херсонщині представники опозиції створили Комітет опору диктатурі.

Як повідомив УНІАН депутат Херсонської міської ради, прес-секретар Херсонської обласної організації «ВО «Батьківщина» Станіслав ТРОШИН, сьогодні після чергової акції протесту проти політичних репресій на центральній площі облцентру представники опозиційних сил і громадських організацій Херсона провели нараду з координації зусиль політичних сил демократичного спрямування і громадськості.

На нараді було ухвалене одностайне рішення про створення Комітету опору диктатурі Херсонщини.

До складу комітету увійшли представники «ВО «Батьківщина», Народного руху України, Партії реформи і порядок, «Нашої України», «ВО «Свобода», партії «За Україну!», ДемПУ, КУН, ОМГО «Молода нація».

Також, за словами С.ТРОШИНА, за час проведення акцій протесту в Херсоні - із 2 серпня - було зібрано 7 тисяч підписів громадян проти політичних репресій у країні і на захист лідера опозиції Юлії ТИМОШЕНКО.