Експерти: суд над Тимошенко підриває переговори з ЄС

Фахівці з питань європейської інтеграції заявляють, що події, пов`язані з судом і взяттям під варту екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО, негативно вплинуть на переговорний процес з ЄС та на реалізацію визначених Україною зовнішньополітичних пріоритетів.

Про це учасники Громадської експертної ради при Українській частині Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС заявили у Відритому листі до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, текст якого передано УНІАН.

Зокрема, в листі зазначено, що «сигнали, отримані від міжнародних інституцій та країн-членів ЄС, недвозначно свідчать про те, що політично вмотивований суд над лідерами опозиції може стати тією "червоною лінією", перетнувши яку, неможливо сподіватися на реалізацію амбітних планів України в європейському напрямку.

Експерти вважають, «що новий виток політичного конфлікту на тлі другої хвилі глобальної економічної кризи, що піднімається і навряд чи омине Україну, згодом може перерости у нове суспільне протистояння чи пряме протиборство влади з власним народом».

Автори листа закликали Президента повернути Україну на європейський шлях розвитку, щоб проєвропейська риторика влади не розходилася з реальними діями, а внутрішньополітичні конфлікти вирішувалися у спосіб, який би не ставив під сумнів щирість європейських прагнень України та розуміння владою базових демократичних цінностей.