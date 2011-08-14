Мороз: Ми не збираємось прапором опозиційності махати

Лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ заявляє, що його партія буде опозиційною до влади.

Про це він заявив в інтерв’ю журналістам під час другого етапу XVII з’їзду партії в неділю в Києві, де його обрано головою, передає кореспондент УНІАН.

За його свовами, СПУ буде «опозиційною до влади, оскільки її політка не збігається з нашим бачення перспективи». «Але ми не збираємось прапором опозиційності махати. Ми хочемо, щоб влада прислухалася до тих позицій, які ми відстоюємо в усіх напрямках реформ», - сказав лідер СПУ.

О.МОРОЗ підкреслив, що буде вестить робота щодо об’єднання лівоцентристських сил , а також над тим, щоб партія перемогла на майбутніх парламентських виборах і увійшла до його складу.

Лідер СПУ повідомив, що внесе кандидатуру Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО на розгляд політради на посаду першого заступника голови партії. Він висловив сподівання, що ця кандидатура буде підтримана.

Відповідаючи на запитання, чи буде кандидатура Миколи РУДЬКОВСЬКОГО внесена на посаду заступника голови партії, О.МОРОЗ наголосив: «Ні. Тому що в ставленні до роботи, в тому числі і партійної, треба керуватися засадами партійної роботи, а не іншими принципами, механізмами».

«Я нормально до нього ставлюсь», - додав О.МОРОЗ, говорячи про М.РУДЬКОВСЬКОГО. Він висловив надію, що М.РУДЬКОВСЬКИЙ буде членом політради і зазначив, що його ніхто «не відкидає з партії».

О.МОРОЗ також вірить, що М.РУДЬКОВСЬКИЙ на парламентських виборах балотуватиметься в окрузі в Чернігівській області, де він «зробив чимало як керівник фонду для людей».

На запитання, чи може бути в СПУ розкол, оскільки майже половина делегатів з’їзду підтримала кандидатуру М.РУДЬКОВСЬКОГО, О.МОРОЗ сказав: «Ні. Я думаю, ніякого розколу не буде».

Він зазначив, що спокійно очікував голосування на сьогоднішньому з’їзді, бо «є відчуття того, що поза всякими впливами, переконаннями, агітацією і аргументами є ще й розуміння відповідальності за долю партії».

«І було б нерозумно, якби ми, маючи 20-літню історію, маючи реноме, як би хто не говорив позитивне, бо і вибори місцеві, всупереч адмінресурсу показали, що підтримка все таки є, щоби раптом вона (партія - УНІАН) стала прислугою влади», - сказав лідер соціалістів.

При цьому О.МОРОЗ додав:: «Так не повинно бути. І я не в закид тут кажу Миколі Миколайовичу (РУДЬКОВСЬКОМУ – УНІАН). Але його ситуація , я спостерігаю за іншими людьми з ділових кіл, вона дуже залежить від влади, а так не повинно бути – партія повинна бути незалежною».