Павленко готовий призупинити членство в «Нашій Україні»

Уповноважений президента з прав дитини Юрій Павленко готовий призупинити членство в партії «Наша Україна».

«Без сумніву, весь свій час сьогодні я буду присвячувати своїй роботі, виконанню своїх обов'язків і, звичайно, не зможу повною мірою приділяти увагу партійній роботі. І в разі потреби я не боюся призупинити своє членство в «Нашій Україні», - сказав він в інтерв'ю «5 каналу».

При цьому Ю. Павленко додав, що поки не обговорював це питання з керівництвом партії.

Нагадаємо, 11 серпня президент Віктор Янукович ввів посаду уповноваженого президента з прав дитини і призначив на неї Ю. Павленка.

Нагадаємо, Ю. Павленко був міністром молоді та спорту, губернатором Житомирської області, очолював молодіжний союз «Нашої України». У 2002 році зареєстрував торгову марку «Віктор Ющенко».

Дзеркало тижня