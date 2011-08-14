Автомобілістів закликають приєднатися до протестів

Громадянський рух «Спільна справа» закликав усіх автомобілістів на знак протесту проти «дій режиму президента Віктора ЯНУКОВИЧА та встановлення в Україні диктатури» в понеділок, 15 серпня, о 18.00 увімкнути на кілька хвилин аварійні сигнали.

Як повідомили УНІАн у пресс-службі ГР, про це повідомив координатор «Спільної справи» Олександр ДАНИЛЮК.

«Сьогодні збанкрутілий режим, який повністю втратив довіру українців, намагається втриматись виключно за рахунок грубої сили. «Регіонали» готуються до значного погіршення соціально-економічної ситуації в країні та прийняття низки непопулярних рішень. Серед них, зокрема, й підвищення акцизу на пальне з 1 вересня, що автоматично спричинить подорожчання споживчого кошика кожного українця», - зазначив О.ДАНИЛЮК.

За його словами, «напередодні різкого зниження рівня життя пересічних громадян влада очікує на хвилю народних протестів, але сподівається, що без існуючих опозиційних лідерів народ не зможе організуватись самостійно.

О.ДАНИЛЮК переконаний, що «у цій ситуації суспільство мусить продемонструвати свою солідарність та готовність до самоорганізації».

«Аварійний сигнал обрано недаремно. Ситуація в Україні сьогодні дійсно аварійна. Якщо не зупинити цей режим – на Україну чекає катастрофа», – переконаний лідер громадянського руху.