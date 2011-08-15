Томенко: заяви політиків, що вони зберуть Майдан, - непорозуміння і піар-кампанії

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО закликає політиків зупинити власні піар-кампанії з використання Майданного збору.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, говорячи про перспективи нового Майдану під час прес-конференції у Луцьку, він зауважив, що не виключає такої можливості, однак «проблема українських політиків полягає у тому, що вони до сих пір живуть міфом про те, що вони якимось чином були причетні до Майдану 2004 року».

«Насправді ніхто з політиків Майдан не збирав і Майданом не керував, - наголосив М.ТОМЕНКО. - Майдан виник завдяки спротиву українського суспільства проти тиску на свободу слова, честь, гідність і права людини».

За словами М.ТОМЕНКА, це означає, що і сьогодні «заяви більш та менш знаних політиків про те, що вони зберуть Майдан в «понеділок» або «вівторок», є, м’яко кажучи, політичним непорозумінням».

«У тому сенсі, що вони не розуміють, що Майдани на можна зібрати за рішенням партії або за закликом політиків», - пояснив М.ТОМЕНКО.

«Політики можуть зібрати акцію протесту: більшу або меншу, а Майдан збирається лише українським народом», - підкреслив він.

Тому М.ТОМЕНКО закликав політиків зупинити власні піар-кампанії з використання Майданного збору. «Опозиції варто не один перед одним оголошувати про те, що вони зберуть Майдан, а скоординувати свою роботу по акціях протесту проти беззаконня та судових репресій», - наголосив він.