Суд у справі Тимошенко почав допит чергового свідка

Заступника директора Інституту ім. Корецького

Печерський райсуд Києва, який розглядає кримінальну справу проти екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, розпочав допит свідка - заступника директора Інституту держави і права НАН України ім. Корецького Володимира НАГРЕБЕЛЬНОГО. Як передає кореспондент УНІАН, саме цей інститут на прохання Генеральної прокуратури проводив експертизу директив, виданих Ю.ТИМОШЕНКО НАК «Нафтогаз України».

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