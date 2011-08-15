Суд вивчає, чи є державна таємниця в обвинувальному висновку Пукачу

Печерський районний суд Києва долучив до кримінальної справи проти колишнього генерала Міністерства внутрішніх справ Олексія ПУКАЧА електронну адресу вдови журналіста Георгія Гонгадзе Мирослави ГОНГАДЗЕ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам адвокат М.ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО.

За її словами, таке рішення суд прийняв під час сьогоднішнього засідання,

Адвокат зазначила, що це зроблено для того, щоб суд мав можливість повідомляти М.ГОНГАДЗЕ про дату та час проведення судових засідань у цій справі, оскільки вона проживає у США.

Крім того, В.ТЕЛИЧЕНКО зазначила, що вона попросила провести експертизу, в якій би експерт з питань державної експертизи чітко вказав фрагменти обвинувального висновку та подання, що містять державну таємницю, з метою їх подальшого виключення або усунення для ознайомлення потерпілої з рештою тексту.

На даний час суд оголосив перерву у справі, щоб вивчити, чи є державна таємниця у тексті обвинувального висновку.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура 31 березня затвердила обвинувальний висновок і передала до Печерського райсуду Києва для розгляду по суті кримінальну справу О.ПУКАЧА.

За даними ГПУ, досудовим слідством установлено, що обвинувачений у травні-вересні 2000 року перевищив владу і свої службові повноваження щодо громадського діяча Олексія ПОДОЛЬСЬКОГО та журналіста Г.Гонгадзе і 17 вересня 2000 року умисно вчинив убивство останнього.

Крім цього, у липні 2003 року О.ПУКАЧ, зловживаючи своїм службовим становищем, дав протиправну вказівку підлеглим працівникам міліції знищити офіційні документи, у тому числі щодо незаконного зовнішнього спостереження за Г.Гонгадзе, у результаті чого здійснив перешкоду органам досудового слідства у розкритті вказаного вбивства.

Справа проти О.ПУКАЧА розглядається у Печерському райсуді в закритому режимі.