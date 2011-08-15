Справу про розлучення Черновецького перенесли

Печерський районний суд Києва переніс засідання у справі за позовом дружини мера Києва Аліни АЙВАЗОВОЇ до Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО про розірвання шлюбу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомили у суді, однак не уточнили, у зв’язку з чим і на яку дату перенесено засідання.

Як повідомляв УНІАН, у Печерському райсуді сьогодні об 11.00 мало відбутися попереднє засідання у справі за позовом А.АЙВАЗОВОЇ про розірвання шлюбу.

«11.00 – справа №2-727/11 - попереднє судове засідання по справі за позовом АЙВАЗОВОЇ А.С. до ЧЕРНОВЕЦЬКОГО Л.М. про розірвання шлюбу», - йдеться у списку справ, призначених до розгляду у Печерському суді.

Головуючим призначено суддю Галину СУПРУН.

Як повідомлялося, за даними деяких ЗМІ, мер Києва Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і його дружина Аліна АЙВАЗОВА вже 17 років є громадянами Ізраїлю.

3 серпня ізраїльське інтернет-видання Izrus опублікувало копію посвідчення особи Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, що підтверджує його ізраїльське громадянство.

Відповідно до інформації, яка міститься в базі даних МВС, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і його дружина репатріювалися до Ізраїлю 5 жовтня 1994 року.