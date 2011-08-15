Суд розпочав допит Шлапака
13:01, 15 серпня 2011Політика
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Кірєєв пояснив права і обов`язки
Печерський районний суд Києва, який сьогодні розглядає кримінальну справу проти екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, завершив допит свідка - заступника директора Інституту держави і права НАН України ім. Корецького Володимира НАГРЕБЕЛЬНОГО і розпочав допит колишнього першого заступника глави Секретаріату Президента Олександра ШЛАПАКА.
Як передає кореспондент УНІАН, головуючий у справі суддя Родіон КІРЄЄВ роз’яснює свідку О.ШЛАПАКУ його права і обов’язки.
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