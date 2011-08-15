Шлапака облили водою і збили з нього окуляри
15:10, 15 серпня 2011Політика
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Екс-чиновник пішов через чорний хід
Прихильники екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО заблокували вихід колишньому заступнику глави Секретаріату Президента Олександру ШЛАПАКУ, коли він після допиту намагався пройти з двору Печерського райсуду Києва через арку на Хрещатик.
Як передає кореспондент УНІАН, біля турнікету, який встановлено міліцією на вході в арку, прихильники почали кричати йому «Ганьба», облили його водою та збили з обличчя окуляри.
Враховуючи перебіг подій, О.ШЛАПАК був змушений повернутися до двору суду і вийти з нього через «чорний хід».
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