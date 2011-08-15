Прокурор наполягає: Ющенко має прийти до суду, або приведуть силою

Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО повинен дати свідчення у суді у кримінальній справі проти колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила журналістам представник державного обвинувачення Лілія ФРОЛОВА.

«Свідок ЮЩЕНКО повинен бути викликаний до суду і повинен дати показання, оскільки він є свідком, який має доповнити і довести до суду певні обставини, які склалися у 2009 році при підписанні газових угод. Тому я вважаю, що він повинен бути викликаний до суду», - сказала Л.ФРОЛОВА.

При цьому вона зазначила, що їй не відомо про розповсюджену у ЗМІ заяву В.ЮЩЕНКА про те, що він просить підтвердити його попередні покази і що він не з’явиться до суду.

«Суд буде це питання ставити на обговорення, і в разі, якщо свідок без поважних причин буде відмовлятися з’являтися до суду, то суд має право застосувати привід до такого свідка», - підкреслила Л.ФРОЛОВА.

Вона наголосила, що поважність причин неявки на допит буде встановлювати суд.