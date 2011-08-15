Соколовського приведуть до суду силою

Печерський районний суд Києва вирішив застосувати щодо колишнього представника Президента з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдана СОКОЛОВСЬКОГО примусове доставлення до суду для надання показів як свідка у справі екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову оголосив головуючий у процесі суддя Родіон КІРЄЄВ, посилаючись на те, що Б.СОКОЛОВСЬКИЙ неодноразово викликався до суду, але ігнорував ці виклики.

Крім того, у своїй заяві до суду Б.СОКОЛОВСЬКИЙ не дав доказів щодо стану свого здоров’я і необхідності перебування на амбулаторному лікуванні, сказав суддя.

Постановою суду зобов’язано МВС України виконати рішення і доставити Б.СОКОЛОВСЬКОГО в залу судових засідань 17 серпня на 9.30.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня Б.СОКОЛОВСЬКИЙ звернувся до Печерського райсуду з проханням не викликати його як свідка на допит у справі проти Ю.ТИМОШЕНКО з 10 серпня до 1 вересня.

Він пояснив свою заяву «терміновою необхідністю особистого (стан здоров’я) і виробничого характеру».

«Тому прошу в цей період не викликати мене в суд у якості свідка, оскільки це суперечить моєму, на жаль, амбулаторному лікуванню», - зазначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ у своїй заяві.