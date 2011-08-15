Опозиційні партії домовилися спільно святкувати День Незалежності

13 опозиційних партій, які входять до Комітету опору диктатурі, домовилися про спільне святкування Дня Незалежності.

Про це повідомив перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр Турчинов.

«24 серпня ми усі збираємося біля пам’ятника Тарасу Шевченку близько 11 години і після цього буде піша хода по Хрещатику, по закінченню якої відбудеться мітинг на Михайлівській площі», - наводить його слова сайт БЮТ-Батьківщини.

За словами Турчинова, ця акція стане відповіддю опозиції на відмову влади святкувати 20-ту річницю Незалежності України.