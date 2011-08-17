У Рівному збирають підписи за звільнення Тимошенко й Луценка

Понад 5 тисяч жителів Рівного поставили свої підписи за звільнення з-під арешту лідерів української опозиції Юлії ТИМОШЕНКО та Юрія ЛУЦЕНКА і за припинення політичних репресій в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, люди ставлять підписи у наметах, що встановлені на майдані Незалежності в обласному центрі представниками ВО «Батьківщина» і ВО «Свобода».

За словами депутата Рівненської міськради, в.о. голови міської організації «Батьківщини» Марії КОНОЩУК, депутати фракцій згаданих партій перебувають у наметах удень і вночі. Вони роздають людям листівки, інформаційні бюлетені і газети, в яких описуються події у Печерському райсуді Києва.

Прес-служба облорганізації «Батьківщини» також повідомила, що люди «стоятимуть у наметах до тих пір, доки ця влада не припинить знущатися над українським правосуддям і не випустить із в’язниць лідерів опозиції Юлію ТИМОШЕНКО та Юрія ЛУЦЕНКА».