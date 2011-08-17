У Дніпропетровську суд заборонив збори опозиції до Дня Незалежності

Вчора, 16 серпня, пізно ввечері Дніпропетровський окружний адміністративний суд своєю ухвалою заборонив місцевим організаціям партії «Батьківщина» проводити 18 серпня збори до Дня Незалежності України на площі Леніна.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі обласної організації «Батьківщини».

Суд виніс ухвалу за позовом Дніпропетровського міськвиконкому, який вимагав заборонити заплановані збори з мотивів «загрози національній безпеці та громадському правопорядку».

«У ході судового засідання представник позивача не зміг пояснити, яку загрозу «національній безпеці» можуть нести мирні збори громадян з нагоди 20-річчя Незалежності України. Представник міськвиконкому не зміг відповісти на запитання, чому міська влада Дніпропетровська не вимагала ніяких заборон на проведення на цій же площі Леніна значно масовіших зібрань, ініційованих Партією регіонів, і організаторам мітингу на захист тварин, запланованого на 17 серпня. Однак суд вирішив заборонити захід, ініційований опозицією», - повідомляє прес-служба облорганізації «Батьківщини».

Водночас як повідомив УНІАН керівник Дніпропетровської міської організації «Батьківщини» Максим КУРЯЧИЙ, незважаючи на рішення суду, збори до Дня Незалежності у місті відбудуться.