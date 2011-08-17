У Печерському суді чекають Ющенка

На Хрещатику біля Печерського районного суду Києва, який сьогодні о 10.00 продовжить допит свідків у кримінальній справі, порушеній проти екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, тривають мітинги її прихильників та противників.

Як передає кореспондент УНІАН, в обох мітингах беруть участь від 100 до 150 осіб.

Як стало відомо журналістам від народних депутатів – членів фракції "БЮТ-Батьківщина", Ю.ТИМОШЕНКО доставили з Лук’янівського СІЗО до суду близько 8.00.

До приміщення суду пройшла її донька Євгенія КАРР, яка є у процесі захисником.

Як очікується, сьогодні суд планує допитати колишнього уповноваженого Президента з питань енергетичної безпеки Богдана СОКОЛОВСЬКОГО та колишнього керівника служби партії "Батьківщина" Михайла ЛІВІНСЬКОГО.

Стосовно допиту колишнього Президента Віктора ЮЩЕНКА нікому з учасників процесу не відомо, чи з’явиться він сьогодні до суду.