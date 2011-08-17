Поїздку Азарова до Харкова перенесли

09:56, 17 серпня 2011
Політика
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Зміна графіку

Робочу поїздку прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА до Харкова, заплановану на 18 серпня, перенесено.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, поїздку перенесено у зв’язку зі зміною робочого графіку прем’єр-міністра.

Як повідомляв УНІАН, М.АЗАРОВ у четвер, 18 серпня, планував взяти участь у засіданні сесії Харківської обласної ради.

Крім цього, прем’єр мав намір взяти участь у відкритті реконструйованої дороги, яка веде з Харкова до міжнародного пункту пропуску «Гоптівка» на кордоні з Росією, проінспектувати хід ремонтних робіт у поліклініці в селищі Ліпці, а також відвідати науково-дослідницький центр «Радмір».

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