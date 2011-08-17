Соколовського у Печерський суд привела міліція

До Печерського районного суду Києва прибув у супроводі міліції колишній Уповноважений Президента з питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, очікується, що він сьогодні дасть покази у справі, порушеній проти екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня Печерський райсуд ухвалив рішення примусово доставити Б.СОКОЛОВСЬКОГО до суду на 09.30 17 серпня на засідання у справі за звинуваченням екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у перевищенні службових повноважень при укладенні газових угод з РФ у 2009 році.

Раніше Б.СОКОЛОВСЬКИЙ звернувся до Печерського райсуду з проханням не викликати його як свідка на допит у справі проти Ю.ТИМОШЕНКО з 10 серпня до 1 вересня.

Він пояснив свою заяву «терміновою необхідністю особистого (стан здоров’я) і виробничого характеру».