Інтернет партія покаже електронне голосування в дії

Глава Інтернет партії УкраїниДмитро ГОЛУБОВ планує показати громадськості електронне голосування в дії. Ідею він збирається втілити через організацію спеціального сайту, де діятиме онлайн-виборча дільниця.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Інтернет партії України.

Таким чином партія розраховує наочно продемонструвати плюси і мінуси електронних пристроїв перед звичайними бюлетенями. Так, десятки тисяч українців зможуть проголосувати на сайті по ключовим питанням урядової діяльності. «Електронні вибори розділяться за типом референдум і парламент. На навчальному сайті виборці онлайн зможуть відповідати: «так», «ні», «утримуюсь» і т. п. Крім всенародного опитування на загальні питання, учасникам е-парламенту для електронного голосування запропонують і ті законопроекти, які повинні розглядатися Верховною Радою, – зазначає Д.ГОЛУБОВ. – Ресурс на даний момент готується до запуску і почне діяти в першому кварталі 2012 року».

За словами політика, унікальність проекту в тому, що користувачі зможуть вносити свої ідеї для законопроектів і голосувати за них в онлайн-режимі. Результати е-вибору автоматично будуть розсилатися в комітети Верховної Ради. Також на сайті буде введено сервіс звернення до певних фракцій або депутатів з проханням голосувати, так чи інакше, за конкретний законопроект. Це згрупує «електронних» виборців. Лідер Інтернет партії України упевнений, що це посприяє дискусіям і, навіть, розробці законопроектів. Взяти участь в е-голосуваннях зможуть майже всі: досить мати реєстрацію на сайті, електронну пошту, пароль. Схема підрахунку голосів проста: після вибору на Email користувача прийде лист, на який необхідно буде відповісти. Якщо онлайн-виборець переходить за посиланням у надісланому йому листі, його голос зараховується, в протилежному випадку – ні.

Варто зазначити, що подібні ресурси вже діють у багатьох розвинених країнах. Приміром, у Великій Британії та США, де результати онлайн-голосування відчутно впливають на прийняття законів сенаторами і конгресменами (http://www.virtualparliament.org.uk/; http://www.votetocracy.com/; http://www.vote.com/). Інтернет партія України планує перейняти і успішний естонський досвід. Так, на «навчальному» сайті для голосування інтернетники викладуть просту інструкцію, яким чином громадяни зможуть проголосувати.

Крім того, Інтернет партія України має намір залучати молодь до онлайн-голосування та вироблення громадянської політики. Так, буде відкрита система е-голосування і для людей віком від 14 до 17 років. За словами Д.ГОЛУБОВА, подібні «тіньові вибори» нададуть тому, хто ще не має права голосу, можливість висловити свою думку як виборцю.

«Головна мета в тому, що, голосуючи за ті чи інші ідеї на «навчальному» сайті, людина починає бачити цілком реальну картину електронного голосування. Без подібних ресурсів суспільство сприймає виборчі інновації в міфічному світлі», – упевнений Д.ГОЛУБОВ.

Серед основних очікувань даної ініціативи: збільшення електорату серед молоді та людей з обмеженими можливостями, оперативність в переголосуванні, впевненість громадян у достовірності підрахунку голосів і їх захищеності. Адже, на сайті для е-голосування введуть спеціальний блог з інформацією про існуючі методи захисту інформації та анонімності під час проведення е-виборів. Зрештою, проблема недовіри до організаторів е-голосування поступово зникне, переконаний Д.ГОЛУБОВ. Навчальна система електронного голосування, за словами лідера партії, вимагає мінімум технічних засобів і матиме максимум наочного ефекту.