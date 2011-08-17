Ющенка у залі суду зустріли вигуками «Ганьба!»

Печерський райсуд Києва озпочав допит колишнього Президента України Віктора ЮЩЕНКА як свідка у справі проти екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, присутні у залі засідань депутати від "БЮТ-Батьківщини" зустріли його вигуками: «Ганьба!»

У суді відсутні адвокати Ю.ТИМОШЕНКО Микола СІРИЙ і Олександр ПЛАХОТНЮК.

На початку засідання Ю.ТИМОШЕНКО нагадала головуючому у справі судді Родіону КІРЄЄВУ, що О.ПЛАХОТНЮК учора просив не призначати чергове засідання суду на сьогодні, оскільки в нього інше судове засідання.

Також, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, адвокат М.СІРИЙ вивчає покази свідків, і через це не може бути присутнім на засіданні.

Вона вкотре зазначила, що оскільки засідання суду у її справі відбуваються кожного дня, то вона та її адвокати не можуть нормально готуватися до суду.

«Темп, який ви взяли, позбавляє мене права нормально готуватись до засідання і формувати позицію захисту», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, звертаючись до Р.КІРЄЄВА.