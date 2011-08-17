Янукович: Джарти так багато ще міг зробити для держави

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив співчуття рідним і близьким прем’єр-міністра Криму Василя Джарти у зв’язку з його смертю.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

«З глибоким сумом сприйняв страшну звістку про смерть Василя Георгійовича Джарти. Це була надзвичайна Людина. Щирий і чуйний батько, люблячий чоловік, видатний державний діяч, чиє ім`я назавжди залишиться в історії сучасної України», – йдеться у співчутті Президента.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, «у пам`яті всіх, хто знав і працював разом з Василем Георгійовичем, він залишиться мудрим та принциповим керівником, вірним товаришем і другом, який віддавав усі свої сили своєму народові та Українській державі і так багато ще міг зробити для неї».

«Схиляю голову в жалобі і поділяю гіркий біль непоправної втрати, сумуючи разом з Вами. Світла пам`ять про Василя Георгійовича назавжди залишиться в наших серцях», – зазначив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, В.Джарти помер сьогодні вночі у віці 53 років через хворобу.

За даними ЗМІ, наприкінці минулого року лікарі виявили у прем’єр-міністра Криму рак, в Німеччині йому зробили операцію і він пройшов курс лікування. Після цього В.Джарти повернувся на роботу в уряді автономії.

В.Джарти очолював Раду міністрів Криму з березня 2010 року. Він також керував кримським відділенням Партії регіонів.

Сьогодні в одному з храмів Сімферополя відбудеться панахида. Місце поховання В.Джарти ще не визначено.