Балога: над об'єднанням з ПР можна буде попрацювати

Лідер партії «Єдиний центр», міністр надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА заявляє, що його політична сила поки що не розглядає питання про об’єднання з Партією регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам перед засіданням Кабінету міністрів України.

«Чесно кажучи, я на цю тему не думав, і ще далеко до виборів. Тому, мабуть, питання передчасне», - сказав В.БАЛОГА.

На запитання, належить його партія до провладної чи опозиційної, В.БАЛОГА відповів: «Я все-таки міністр уряду АЗАРОВА, і я не можу бути апріорі в опозиції».

Відповідаючи на запитання журналістів, чи не висували йому політичні ультиматуми перед призначенням на посаду міністра, В.БАЛОГА заявив: «Мені у житті ніхто ніколи не ставив ультиматумів. Я вважаю, що той, хто ставить умови, він слабкий. Тому я маю справу з того часу, як займаюся політикою, із сильними особистостями. Це було б дуже дискомфортно для мене, якщо б мені хтось ставив ультиматуми».

Водночас В.БАЛОГА наголосив, що в разі, якщо можливість об’єднання його партії з Партією регіонів буде влаштовувати його колег, громаду, то над цим питанням можна буде попрацювати.