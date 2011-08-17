Ющенко заявляє, що не відкликав Дубину з Москви

Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО звинувачує екс-прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО у зриві підписання газових контрактів у 2009 рік за прийнятною ціною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Печерського райсуду Києва, виступаючи як свідок у справі Ю.ТИМОШЕНКО.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що після чергового раунду переговорів між керівниками «Нафтогазу» і «Газпрому» в грудні 2008 року щодо ціни на газ, керівник «Нафтогазу» Олег ДУБИНА після повернення з Москви попросив про зустріч з Президентом. В.ЮЩЕНКО сказав, що це прохання він тоді передав через Богдана СОКОЛОВСЬКОГО, зазначивши, що технічна частина переговорів про ціну на газ вже завершена.

За словами В.ЮЩЕНКА, вранці наступного дня відбулася зустріч, на якій був присутній він, перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК, Уповноважений Президента з питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ і О.ДУБИНА. За словам В.ЮЩЕНКА, О.ДУБИНА повідомив, що російська сторона готова домовитися про ціну на газ на наступний рік на рівні 250 дол. і транзит – 1,7 доларів.

При цьому, сказав В.ЮЩЕНКО, О.ДУБИНА додав, що «є відчуття, що ціну можна знизити до 235 доларів». Також О.ДУБИНА тоді додав, що ця ціна ще не узгоджена з Володимиром ПУТІНИМ. В.ЮЩЕНКО засвідчив, що після цього О.ДУБИНА поїхав на зустріч з прем’єром Ю.ТИМОШЕНКО, після якої відразу вилетів до Москви.

При цьому В.ЮЩЕНКО спростував усі звинувачення в тому, що він міг відкликати українську делегацію з Москви. «У мене немає повноважень по відкликанню делегацій. Це не моя компетенція… Я нікого не відкликав», - сказав В.ЮЩЕНКО.

В.ЮЩЕНКО розповів, що після цього Росія виступила із заявою, що ціна на газ може бути на рівні 250 доларів США. Однак, нагадав екс-Президент, контракт з такою ціною так і не був підписаний. При цьому він заявив, що відмовитися від контракту можна було тільки за ініціативою українського прем’єра. «Це могла бути тільки позиція прем’єра», - заявив В.ЮЩЕНКО.

Він стверджує, що прем’єр Ю.ТИМОШЕНКО фактично відкинула пропозицію В.ПУТІНА на зазначену ціну. На підтвердження цього В.ЮЩЕНКО навів цитати із заяви тодішнього Президента Росії В.ПУТІНА. «Це була точка, з якої переговори пішли у зворотну сторону», - сказав В.ЮЩЕНКО. Він додав, що з того моменту Росія почала відмовлятися від зустрічей на високому рівні на тему ціни на газ.