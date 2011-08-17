Лазаренко зі США наїхав на Генпрокуратуру

Колишній прем’єр-міністр України Павло ЛАЗАРЕНКО наголошує на своїй непричетності до замовних вбивств Євгена Щербаня та Вадима Гетьмана.

Про це йдеться у заяві, переданій агентству УНІАН захисником П.ЛАЗАРЕНКА у кримінальній справі, порушеній проти нього Генеральною прокуратурою України, Мариною ДОЛГОПОЛОЮ.

У заяві зазначається: «Я, ЛАЗАРЕНКО Павло Іванович, вкотре змушений заявити про те, що я не мав і не маю жодного відношення до замовних вбивств Є.Щербаня та В.Гетьмана. Робити таку заяву мене змушують події останніх днів в Україні і чергові спроби керівництва Генпрокуратури із своїх політичних міркувань пов’язувати моє ім’я із вищезазначеними вбивствами відомих осіб. Мені цілком незрозуміло і невідомо, про які нові докази у американській справі стосовно зазначених злочинів розповідає в Україні пан Р.КУЗЬМІН. Категорично заперечую проти того, щоб посадові особи Генеральної прокуратури України, користуючись моєю вимушеною відсутністю в Україні, у такий незаконний спосіб використовували мене і моє ім’я».

Як повідомляв УНІАН, перший заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН в інтерв`ю журналу "Фокус" заявив, що інформація про причетність екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО до вбивства народного депутата Є.Щербаня міститься в матеріалах кримінальної справи, порушеної в США проти екс-прем`єра Павла ЛАЗАРЕНКА.

"Це теж давня американська історія. У матеріалах американських кримінальних справ проти ЛАЗАРЕНКА є цікава інформація. Допитаний прокуратурою США свідок у справі ЛАЗАРЕНКА прямо сказав, що кілер за вбивство Щербаня одержав гроші з рахунків ЛАЗАРЕНКА і ТИМОШЕНКА. Свідок посилається на розмову із замовником, який сказав: "Юля заплатить", маючи на увазі, що "заплатить за вбивство", - сказав Р.КУЗЬМІН.

Проте перший заступник генпрокурора не дав однозначної відповіді на запитання про те, чи буде за цим фактом порушено нову кримінальну справу проти Ю.ТИМОШЕНКО. "Повторюся, ці матеріали знаходяться в США, як і свідки, які давали ці свідчення американським прокурорам", - відзначив він.

Раніше, 3 серпня партія "Батьківщина" заявила про підготовку владою нових провокації проти свого лідера Юлії ТИМОШЕНКО. "За інформацією, що надійшла від чесних працівників СБУ і ГПУ, яким набридло обслуговувати незаконні політичні замовлення влади, перед першим заступником генпрокурора КУЗЬМІНИМ з посиланням на главу держави поставлено вражаюче цинізмом завдання - обвинуватити Ю.ТИМОШЕНКО нібито в причетності до замовлених вбивств і терористичної діяльності, зокрема, до вбивства Вадима Гетьмана і Євгена Щербаня", - повідомили в прес-службі партії.

Довідка УНІАН. Голову Нацбанку України В.Гетьмана застрелили у ліфті будинку в Києві, де він мешкав, у квітні 1998 року.

Народного депутата Є.Щербаня було вбито 3 листопада 1996 року в аеропорту Донецька.

17 квітня 2003 року Луганський апеляційний суд ухвалив вирок у кримінальній справі, що містила понад 20 епізодів, зокрема вбивства В.Гетьмана Є.Щербаня. Обвинуваченими у справі визнано 8 осіб, усі вони обвинувачуються в бандитизмі (ст. 69 Кримінального кодексу України). Троє з них - Сергій КУЛЄВ, Вадим БОЛОТСЬКИХ і Леонід ДОБРОБАТЬКО - одержали найвищий термін – довічне ув’язнення. Костянтин НІКУЛІН і Ігор ПУШНЯКОВ засуджені до 15 років позбавлення волі. Сергій ВОЛОДЧЕНКО і Микола МАЛАХОВ - до 11 років позбавлення волі, Едуард КОСИГІН - до 11,5 років.

П.ЛАЗАРЕНКО проходив у справі як замовник вбивств В.Гетьмана і Є.Щербаня. Цим вироком колишнього прем`єр-міністра визнано причетним до вбивства цих осіб.