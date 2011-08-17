Костусєв каже, що отримав мільйон у спадок від друга

Міський голова Одеси Олексій КОСТУСЄВ спростовує інформацію ЗМІ про отримання в 2010 році матеріальної допомоги на суму понад 1 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу у вівторок у міськраді він заявив, що 16 тис. грн. матеріальної допомоги йому були виділені в той час, коли він очолював Антимонопольний комітет України, решта коштів – це спадок, який дістався йому від померлого друга.

«Є людина, - уточнив О.КОСТУСЄВ, - була, на жаль, людина - цієї людини немає, з яким ми дружили п`ятдесят років - це друг ще мого батька. І коли він помер, він залишив спадок, це не дуже такий великий спадок - це квартира в Києві і машина-вантажівочка «Мітсубіші» - ось це і є ця сума».

Він також пояснив, що «згідно із наказом Міністерства фінансів, у декларації про доходи спадок потрапляє до категорії "матеріальна допомога". Звідси і виник мільйон гривень».

Нагадаємо, 12 серпня лідер Одеської обласної організації «Демократичний альянс» Олексій ЧОРНИЙ повідомив журналістам, зіславшись на офіційну відповідь з Одеської міськради, що мер О.КОСТУСЄВ отримав минулого року матеріальну допомогу на суму понад 1 млн. грн.

О.ЧОРНИЙ уточнив, що «матеріальну допомогу в такому обсязі О.КОСТУСЄВУ, можливо, надала Одеська міськрада, яку він очолив у листопаді 2010 року».

У декларації про доходи мера Одеси вказано, зокрема, такі отримані доходи: 1,733 млн. грн., в т.ч. дивіденди, відсотки — 451 тис. грн.; матеріальна допомога — 1,062 млн. грн.; заробітна плата — 161,3 тис. грн.