Ющенко теж відхрещується від «РосУкрЕнерго»

Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО відкидає свою причетність до компанії «РосУкрЕнерго».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Печерському райсуді Києва.

«РосУкрЕнерго», на моє переконання, є дочірньою компанією «Газпрому» і проводить політику цієї корпорації», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, мотиви, місія цієї структури з 2004 року регулюються виключно міжурядовими та міжкорпоративними документами. «Я як Президент ні у 2004 році не мав відношення до утворення компанії, ні пізніше», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він вкотре наголосив, що укладання газових контрактів не є компетенцією Президента. За словами В.ЮЩЕНКА, до компетенції Президента входить надання політичних директив, а технічні директиви стосуються виконавчого органу влади.

Як повідомляв УНІАН, учора у Печерському суді міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій БОЙКО заявив, що не має стосунку до заснування компанії «РосУкрЕнерго».