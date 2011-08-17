Прокурор вирішив, що Тимошенко просто не було чим заперечити Ющенку

Генеральній прокуратурі вважають, що у екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО не виникло на сьогоднішньому засіданні суду жодних запитань до колишнього Президента Віктора ЮЩЕНКА через його «прямі та обґрунтовані» свідчення.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із ЗМІ Генпрокуратури.

Зокрема, у ГПУ зазначили, що державний обвинувач Михайло ШОРІН під час перерви у судовому засіданні, де розглядається кримінальна справа за обвинуваченням Ю.ТИМОШЕНКО, сказав з приводу показів свідка В.ЮЩЕНКА, що «позиція цього свідка з газових питань відома, і сьогодні він підтвердив свої покази, які надавав на стадії досудового слідства».

«Ці покази були більш розширеними та чіткими, також він відповів на запитання сторони обвинувачення», - зазначив М.ШОРІН.

«Слід відмітити, що відповіді на запитання були прямі та обґрунтовані, тому жодних запитань з боку сторони захисту та самої обвинуваченої не було», - йдеться у повідомленні Генпрокуратури.

Відповідаючи на запитання журналістів стосовно того, чи буде допитано кого-небудь із російської сторони у справі Ю.ТИМОШЕНКО, М.ШОРІН сказав: «В суд викликаються свідки, які можуть надати ті чи інші показання щодо подій, які відбувалися. Згідно переліку свідків ніхто із російської сторони не викликався. Ю.ТИМОШЕНКО пред’явлено обвинувачення у перевищенні службових повноважень і влади, тому сторона обвинувачення не має намірів допитувати представників із Росії».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні суду Ю.ТИМОШЕНКО відмовилася ставити запитання В.ЮЩЕНКУ, який допитувався як свідок у справі про газові контракти з Росією 2009 року.

Зокрема, коли головуючий у справі суддя Родіон КІРЄЄВ запитав у Ю.ТИМОШЕНКО, чи є в підсудної запитання до свідка В.ЮЩЕНКА, вона сказала: «Я не буду ставити питання, тому що не хочу, щоб у цьому суді судили Помаранчеву революцію. Я не хочу, щоб тут були склоки, з’ясування стосунків між колишніми Президентом і прем’єр-міністром. Те, що сказав ЮЩЕНКО, хай залишиться на його совісті».

Ці слова присутні у залі депутати від «БЮТ-Батьківщини» зустріли оплесками, після чого Ю.ТИМОШЕНКО додала: «Не хочу тішити Банкову».