Свідок з боку Тимошенко відмовився давати покази

Суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ відмовив свідку з боку колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО Михайлу ЛІВІНСЬКОМУ у залучення як його захисника народного депутата Сергія ВЛАСЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення суддя Р.КІРЄЄВ прийняв у залі судового засідання.

Зокрема, М.ЛІВІНСЬКИЙ у своєму клопотання попросив залучити С.ВЛАСЕНКА як його захисника, але представники державного обвинувачення зазначили, що С.ВЛАСЕНКО не може бути захисником, оскільки був усунутий судом від участі у судовому процесі з розгляду кримінальної справи стосовно Ю.ТИМОШЕНКО.

Також представники держобвинувачення мотивували свою позицію тим, що С.ВЛАСЕНКО був захисником Ю.ТИМОШЕНКО, а згідно з чинним законодавством, одна й та ж людина не може бути захисником і підсудного, і свідка.

У свою чергу захисник Ю.ТИМОШЕНКО Юрій СУХОВ зазначив, що обрання свого захисника є правом свідка.

Також Ю.ТИМОШЕНКО додала, що С.ВЛАСЕНКО на даний час не є її захисником, і тому юридична норма про неможливість однієї й тієї ж особи бути захисником і обвинуваченої, і свідка в даному разі не може застосовуватись. Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що М.ЛІВІНСЬКОМУ було надано дуже короткий термін для пошуку захисника. «Я б просила допустити ВЛАСЕНКА в якості захисника», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Однак Р.КІРЄЄВ погодився з точкою зору держобвинувачення і відмовив М.ЛІВІНСЬКОМУ у залученні С.ВЛАСЕНКА як його захисника.

Відтак Михайло ЛІВІНСЬКИЙ у ході судового засідання заявив, що він не зможе дати сьогодні покази.

Як передає кореспондент УНІАН, після цього адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Юрій СУХОВ попросив викликати на наступне судове засідання як свідків колишнього міністра Кабінету міністрів Петра КРУПКА та М.ЛІВІНСЬКОГО.