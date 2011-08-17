Тимошенко просить Кірєєва відкласти її допит

Колишній прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО просить суд перенести її допит на понеділок, 22 серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила на засіданні Печерського районного суду Києва.

Нагадаємо, що сьогодні у ході судового засідання свідок з боку Ю.ТИМОШЕНКО Михайло ЛІВІНСЬКИЙ заявив, що він не зможе дати сьогодні покази.

Після цього адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Юрій СУХОВ попросив викликати на наступне судове засідання як свідків колишнього міністра Кабінету міністрів Петра КРУПКА та М.ЛІВІНСЬКОГО.

Суддя Родіон КІРЄЄВ наголосив, що допит цих свідків може бути здійснений лише після допиту Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я зараз хочу сказати, що, враховуючи ненормальний ритм роботи суду, я не мала можливості вивчити покази свідків і підготуватися до допиту. На цю хвилину я не можу давати покази», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що не відмовляється від допиту і лише хоче підготуватися до нього. На це Р.КІРЄЄВ зауважив, що всі свідки допитувалися у її присутності.

Після цього суд оголосив перерву до 15.10.