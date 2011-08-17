Депутат, якого вигнали з ПР, погрожував вбити губернатора?

Депутат Першотравневої районної ради Чернівців, якого днями виключили із Партії регіонів, Юрій ЯКУБОВСЬКИЙ погрожував убивством голові Чернівецької облдержадміністрації, заступнику Чернівецького міського голови та голові Першотравневої райради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив прокурор Чернівецької області Петро КОВАЛЬ, який 16 серпня проти Ю.ЯКУБОВСЬКОГО порушив кримінальну справу за ч. 1 ст. 350 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо службової особи).

«До прокуратури із заявами звернулися згадані посадові особи, У серпні ЯКУБОВСЬКИЙ погрожував посадовцям телефоном, одну розмову записано на диктофон», - сказав прокурор.

За словами П.КОВАЛЯ, депутат райради також погрожував працівникам психіатричної лікарні, у якій працював до липня цього року керівником підрозділів, зокрема, він з’явився у лікарню у касці з ножем і погрожував убивством.

«ЯКУБОВСЬКОГО затримано, в його помешканні проведено обшук. Під час обшуку було знайдено каску, китайський ніж і зареєстрований карабін СКМ. Однак реєстрація карабіна останні два роки не продовжувалася. Свого часу ЯКУБОВСЬКИЙ працював у спецпідрозділі, звідки звільнився у званні підполковника», - зауваживв прокурор Буковини.

За його словами, у розмові, записаній на диктофон, Ю.ЯКУБОВСЬКИЙ погрожував «кончить» губернатора.

Прокурор зачитав уривок цього запису (мову оригіналу збережено): «Я его лишу всего, я его лишу жизни. Разрушу весь его мир. У меня только сейчас ребята в Приднестровье укрепятся – и всё. Подойдём с ребятами утром тихо к его дому, из гранатомёта как за...(нецензурно) по его дому. Потом вытащим всех, кто остался в живых. А потом я его буду мучить и катувать. Вой будет страшный. Я совершенно адекватный, при здравом уме и трезвой памяти. Я солдат. Он может ставить два кольца охраны вокруг своего особняка и просить ХАРАБАРУ (начальника УМВС у Чернівецькій області) выставить охрану. Он всё равно никуда не денется. Кончу я его»

П.КОВАЛЬ зауважив, що однозначно трактує ці слова як беззаперечну погрозу вбивства.

Водночас, відповідаючи на запитання УНІАН, прокурор не повідомив мотиви погроз депутата. «Я дав команду слідчому обов’язково призначити судово-психіатричну експертизу підозрюваного. Його дії є неадекватними. Судячи із записів, не виключено, що щось негаразд з його психічним станом», - зазначив прокурор.

Після прес-конференції, на вулиці біля приміщення обласної прокуратури до журналістів підійшла жінка, яка представилася дружиною Ю.ЯКУБОВСЬКОГО. Дізнавшись, що має справу з пресою, вона категорично відмовилася давати коментар стосовно арешту чоловіка. «Усі коментарі будуть після того, як я зустрінуся зі слідчим», - заявила вона.

Як повідомив УНАН голова Чернівецької міської організації Партії регіонів Георгій ХОДОРОВСЬКИЙ, Ю.ЯКУБОВСЬКОГО з партії було виключено 12 серпня на розширеному засіданні ради міськорганізації партії спільно із фракціями Партії регіонів у Чернівецькій міській та Першотравневій районній у Чернівці радах.

«Керуючись Законом України "Про об`єднання громадян", п.3.7, п.3.8 статуту Партії регіонів, більшістю голосів його членство у Партії регіонів було припинене», - заявив Г.ХОДОРОВСЬКИЙ. Водночас він ухилився від відповіді, що стало реальною причиною виключення депутата з партії.