Джарти похоронять завтра на Червоній Гірці

Похорон голови Ради міністрів АР Крим Василя ДЖАРТИ відбудеться у четвер, 18 серпня, в Макіївці Донецької області.

Про це повідомляє сайт «Новини Донбасу»з посиланням на макіївський телеканал «ЮНІОН».

За інформацією телеканалу, о 10.00 в ТЮГ відбудеться траурна церемонія. О 12.30 труну з покійним перевезуть до Свято-Георгіївського собору, де відбудеться відспівування, після чого В.ДЖАРТИ поховають на макіївському кладовищі Червона Гірка (Козаче).

Як повідомляє ТК «Юніон», очікується, що на траурні заходи до Макіївки приїде Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, а також члени Кабінету міністрів України, губернатори всіх регіонів, делегації кримської Ради міністрів, Донецької області.

Як повідомляв УНІАН, В.ДЖАРТИ помер сьогодні вночі у віці 53 років у результаті хвороби.

За даними ЗМІ, наприкінці минулого року лікарі виявили у прем`єр-міністра Криму рак, у Німеччині йому зробили операцію, і він пройшов курс лікування. Після цього В.ДЖАРТИ повернувся на роботу в уряді автономії.

В.ДЖАРТИ очолював Раду міністрів Криму з березня 2010 року. Він також керував кримським відділенням Партії регіонів.

Кабмін створив Урядову комісію для організації похорону В.ДЖАРТИ, яку очолив перший віце-прем`єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ.

Довідка УНІАН. В.ДЖАРТИ народився в селі Роздольне Старобешівського району Донецької області в сім`ї шахтаря. У 1981 році закінчив Донецький політехнічний інститут, в 2000-му - магістрат держуправління Донецького державного технічного університету.

На початку 2000-х років В.ДЖАРТИ був мером Макіївки, а також першим заступником губернатора Донецької області.