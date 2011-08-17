До Тимошенко на суд прийшов Шкляр

Відомий письменник, лауреат Шевченківської премії, автор роману «Чорний Ворон» Василь ШКЛЯР прийшов сьогодні до Печерського райсуду Києва, щоб підтримати екс-прем’єра Юлію ТИМОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», екс-прем’єр і письменник у судовій залі обмінялися лише парою фраз, оскільки між присутніми та частиною зали, у якій знаходиться Ю.ТИМОШЕНКО, вишикувалися працівники спецпідрозділу міліції.

«Тримайтесь, Юліє Володимирівно! Ми переможемо!», - сказав В.ШКЛЯР, звертаючись до лідера партії «Батьківщина».

На виході із суду, відповідаючи на запитання журналістів про його враження від перебігу судового процесу, В.ШКЛЯР сказав: «Гнітюче враження».

Як відомо, серед книг, які Ю.ТИМОШЕНКО просила передати їй до СІЗО, був, зокрема, роман В.ШКЛЯРА «Чорний Ворон».