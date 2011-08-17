Тимошенко і Яценюк домовилися, хто з них піде в Президенти?

Партія екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО «Батьківщина» і партія екс-голови Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА «Фронт Змін» досягли попередньої домовленості про висунення на майбутніх виборах Президента України в 2015 році єдиного кандидата.

Про це заявив народний депутат з фракції «БЮТ-БАТЬКІВЩИНА» Андрій ШКІЛЬ в інтерв`ю «ЛігаБізнесІнформ»,опублікованому сьогодні на сайті агентства.

Зокрема, відповідаючи на запитання про можливу співпрацю БЮТ з партією А.ЯЦЕНЮКА, А.ШКІЛЬ сказав: «Поняття „конкурент“ тут не підходить. Те, що відбувається зараз, це спільні дії. Більше того, між нашими політичними силами досягнуто попередньої домовленості про узгодження єдиного кандидата на майбутніх виборах Президента».