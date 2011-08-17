Тимошенко знає про лист Пшонки Льовочкіну, що свідчить на її користь

Печерський районний суд міста Києва відмовив екс-прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО у витребуванні низки документів, які підтверджують відсутність у її діях на посаді прем’єр-міністра складу злочину.

Про це повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Для того, щоб з`ясувати істину, враховуючи, що ніякі бухгалтерські документи, вдумайтесь тільки, в кримінальну справу не залучено – по вартості технічного газу, по постачанню технічного газу. І тому ми просимо витребувати бухгалтерські документи, які або підтвердять, або спростують збитки від закупівлі технічного газу, до речі, як збитки не мають до мене як до прем’єра-міністра ніякого відношення", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО на судовому засіданні, обґрунтовуючи клопотання про витребування та залучення до матеріалів справи низки важливих документів.

У свою чергу, захисник Юрій СУХОВ зазначив, що вкрай дивним виглядає факт створення обвинувального висновку за відсутності окремих документів, які прямо стосуються справи.

"Я не розумію, на чому ґрунтується обвинувачення, якщо в матеріалах справи немає договору НАК "Нафтогаз" з "Укртрансгазом" на постачання чи купівлю технічного газу. Не розумію, бо це частина обвинувачення, що в результаті купівлі такого газу за якоюсь певною ціною нібито було завдано шкоду. Як можна будувати обвинувачення, не бачачи документів?" - висловив здивування адвокат.

Одним з документів, які сторона захисту просить витребувати, є, зокрема, аудит компанії Ernst&Young діяльності НАК "Нафтогаз України" за 2009 рік. "Аудит, зроблений Ernst&Young, який означає умови і результати роботи НАК "Нафтогазу", зокрема, за 2009 рік, - цей аудит визначає результати збитковості або не збитковості компанії. Не апелювати результатом цього звіту неможливо. Тоді на чому будується обвинувачення?", - сказав Ю.СУХОВ.

Ю.ТИМОШЕНКО назвала важливим для справи лист генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ, направлений главі Адміністрації Президента Сергію ЛЬОВОЧКІНУ, "в якому викладена позиція, яка підтримує позицію захисту, тобто записано, що директиви прем’єр-міністра не можуть вважатися директивами Кабінету міністрів".

Також серед заявлених для витребування документів – низка документів щодо діяльності компаній НАК "Нафтогаз України" та "РосУкрЕнерго".

У результаті розгляду клопотання суд задовольнив його частково, обмеживши список документів, які підлягають витребуванню. Зокрема, суд постановив витребувати газові контракти між НАК "Нафтогаз" та ВАТ "Газпром", які були укладені між 2002 і 2008 роками. Водночас контракти за 2008 та 2009 роки між "Нафтогазом" та "Укртрансгазом" на постачання технічного газу, на думку суду, не підлягають витребуванню.