Адвокат Тимошенко шкодує, що Кірєєв не дав йому попросити дві речі

Адвокат екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО Юрій СУХОВ заявляє, що суд обмежує його у праві заявляти клопотання сторони захисту.

"Суд обмежив мене в можливості заявляти клопотання, я сьогодні в суді про це казав, що суд позбавив мене можливості робити клопотання і заяви, які визначені Кримінально-процесуальним кодексом. Суд сам визначає – то він посилався на те, що свідки є, і позбавляв права заявляти клопотання, то на інше", - сказав Ю.СУХОВ журналістам після судового засідання, повідомляється на сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

Адвокат, зокрема, зазначив, що сьогодні суд обмежив його у праві заявити два ключових клопотання.

"Я хотів сьогодні заявити клопотання про відновлення трансляції, але я не зміг навіть заявити клопотання про зміну запобіжного заходу, бо суд таким чином побудував процес, він сам визначив, які клопотання мають розглядатися. Я не знаю, чому і за якою методикою клопотання мають розглядатися. І я не зміг заявити ані клопотання про відновлення трансляції, ані клопотання про відміну запобіжного заходу", - сказав Ю.СУХОВ.