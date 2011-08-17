Луцька міськрада назвала вулицю іменем Юлії Тимошенко

Депутати Луцької міської ради підтримали рішення про перейменування 27 вулиць міста, зокрема, вулиці Лазо на вулицю імені Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, питання перейменування вулиці Лазо на вулицю імені Юлії Тимошенко викликало найбільшу суперечку серед депутатів.

Відповідну пропозицію оголосив голова фракції «Фронт Змін», член депутатської групи «Місто майбутнього» Олександр ПИЗА «у зв’язку зі складною політичною ситуацією і утисками демократії».

Після перерви у засіданні сесії міський голова Микола РОМАНЮК зачитав витяг зі статуту територіальної громади міста Луцька, де йдеться, що називати вулиці прізвищами людей можна лише після їхньої смерті з метою увічнення. «Не штовхайте мене на порушення статуту», - зазначив мер.

Розробник статуту, представник «Нашої України» Андрій КОЗЮРА також висловив думку, що не можна поспішно приймати такі рішення, адже всі вони повинні відповідати статуту.

Проте депутат від «БЮТ-Батьківщини» Андрій ОСІПОВ запропонував внести зміни до статуту, щоб зробити рішення легітимним, а екс-мер Богдан ШИБА зауважив, що у статуті також немає заборони на те, щоб називати вулиці іменами живих людей.

У результаті спочатку окремим голосуванням депутати підтримали внесення зміни у проект рішення з перейменування вулиці Лазо не на вулицю імені Георгія Гонгадзе, як планувалося спочатку, а на імені Юлії Тимошенко.

Після цього депутати підтримали проект з окремими змінами в цілому.

За рішення про перейменування вулиць міста проголосували 28 депутатів, проти - 3, утримався один, не голосував один депутат.

Як зазначено у документі, до 1 лютого 2012 року профільним підрозділам міської ради потрібно забезпечити виготовлення та встановлення відповідних інформаційних стендів і табличок на перейменованих вулицях.