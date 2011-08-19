Комітет опору диктатурі вимагає від "Нашої України" виключити Ющенка

Комітет опору диктатурі, який об’єднує 11 опозиційних партій, вимагає від партії "Наша Україна" виключити зі своїх лав Віктора Ющенка і Юрія Єханурова.

Про це повідомив член партії "Батьківщина", віце-спікер Верховної Ради Микола Томенко в ефірі 5 каналу.

"Виникла проблема: серед одинадцяти політичних партій, які підписали і з готовністю з нами працюють, є "Наша Україна", яку ми радо прийняли, надіючись, що вона буде дійсно опозиційною політичною силою", - цитує Українська правда.

"Сьогодні, після поведінки почесного голови Віктора Ющенка, наш комітет опору прийняв рішення, що якщо на протязі тижня "Наша Україна" не виключить із партії Віктора Ющенка і Юрія Єханурова, ми виключаємо "Нашу Україну" з цього комітету, тому що до опозиції така "Наша Україна" не має жодного відношення", - уточнив він.

Томенко зазначив, що в "даному випадку вона діє, як сателіт Партії регіонів".

"Вони діяли як люди, які намагалися знайти найбільш переконливі аргументи щоб захистити владу і відсутність судочинства. Тому смішно було би запрошувати їх на мітинг опозиції проти диктатури і політичного переслідування", - заявив віце-спікер.

Томенко уточнив, що дача свідчень Ющенка в суді Тимошенко: "одним з найбільш структурно викладених його виступів за останні роки".

"Таке враження, що він дуже довго готувався до цього виступу. Він виступив, на мій погляд, як найголовніший і підготовлений свідок влади. Навіть Азаров і Бойко не були переконливі. Ющенко, я думаю, найбільше сподобався б Януковичу", - вважає депутат.