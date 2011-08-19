Комітет опору диктатурі вимагає від "Нашої України" виключити Ющенка
Або її саму виключать
Комітет опору диктатурі, який об’єднує 11 опозиційних партій, вимагає від партії "Наша Україна" виключити зі своїх лав Віктора Ющенка і Юрія Єханурова.
Про це повідомив член партії "Батьківщина", віце-спікер Верховної Ради Микола Томенко в ефірі 5 каналу.
"Виникла проблема: серед одинадцяти політичних партій, які підписали і з готовністю з нами працюють, є "Наша Україна", яку ми радо прийняли, надіючись, що вона буде дійсно опозиційною політичною силою", - цитує Українська правда.
"Сьогодні, після поведінки почесного голови Віктора Ющенка, наш комітет опору прийняв рішення, що якщо на протязі тижня "Наша Україна" не виключить із партії Віктора Ющенка і Юрія Єханурова, ми виключаємо "Нашу Україну" з цього комітету, тому що до опозиції така "Наша Україна" не має жодного відношення", - уточнив він.
Томенко зазначив, що в "даному випадку вона діє, як сателіт Партії регіонів".
"Вони діяли як люди, які намагалися знайти найбільш переконливі аргументи щоб захистити владу і відсутність судочинства. Тому смішно було би запрошувати їх на мітинг опозиції проти диктатури і політичного переслідування", - заявив віце-спікер.
Томенко уточнив, що дача свідчень Ющенка в суді Тимошенко: "одним з найбільш структурно викладених його виступів за останні роки".
"Таке враження, що він дуже довго готувався до цього виступу. Він виступив, на мій погляд, як найголовніший і підготовлений свідок влади. Навіть Азаров і Бойко не були переконливі. Ющенко, я думаю, найбільше сподобався б Януковичу", - вважає депутат.