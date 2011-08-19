Дружина Черновецького передумала: Розлучення не буде!

10:35, 19 серпня 2011
Політика
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Айвазова забере заяву

Як розповіла газеті "Сегодня" дружина мера Києва, вона змінила своє рішення, і найближчим часом  забере заяву, написану нею в Печерський райсуд столиці.

Причини Аліна Айвазова називати не стала.

Нагадаємо, законна дружина Черновецкого стала ініціатором розлучення. Правда, через відсутнысть в суді другої сторони - Леоніда Михайловича - засідання було перенесене на три тижні.

 

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