Стецьків попередив соратників, що дулю в кишені народ розгледить

Народний депутат Тарас СТЕЦЬКІВ вважає, що створення Комітету опору диктатурі дає шанс українській опозиції відновити довіру громадян і зупинити «антиукраїнський режим ЯНУКОВИЧА».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі депутата.

Зокрема, за словами Т.СТЕЦЬКІВА, «створення Комітету опору диктатурі 8 серпня, як безпосередня реакція опозиційних партій на арешт ТИМОШЕНКО, дає шанс українській опозицій і українській демократії. Можливо, дає шанс для України».

Проте, підкреслив Т.СТЕЦЬКІВ, для реалізації цього шансу потрібно зробити ряд кроків.

Так, на думку депутата, Комітет має спростувати закид (і підозру), що його створення - це спроба партійних лідерів набути додаткові персональні рейтинги. «Ширше – розділити політичну спадщину Ю.ТИМОШЕНКО», - пояснив він.

Також, як наголосив Т.СТЕЦЬКІВ, «це не повинен бути Комітет ЛИШЕ визволення з в’язниці двох чільних діячів опозиції, хоча така вимога має фігурувати як одна з головних».

Крім того, на переконання парламентарія, Комітет опору диктатурі повинен почати діяти як єдиний координаційний орган об’єднаної опозиції, а це передбачає якнайшвидше створення власної виконавчої структури в центрі і мережі КОДу на місцях, а також спільні узгоджені акції. «Першою такою акцією може стати масове відзначення 20-ї річниці української незалежності. Народний Марш по Хрещатику, за умови його масовості і узгодженості політичних цілей, може стати точкою відліку підйому суспільної активності», - зазначив Т.СТЕЦЬКІВ.

Також він вважає, що Комітет опору диктатурі у стилі терміни має узгодити і оприлюднити програму своїх дій і спільну позитивну платформу.

При цьому Т.СТЕЦЬКІВ наголосив, що в перспективі Комітет може стати дієвим механізмом узгодження тактики опозиції під час виборів до парламенту у 2012 році.

«Сьогодні головне для опозиції – консолідація, відновлення довіри і спільна дія. Вирішальна роль в реалізації цих завдань належить лідерам партій, що утворили КОД. Відповідно, на них лежить і головна відповідальність», - сказав Т.СТЕЦЬКІВ.

На його переконання, масивне розчарування суспільства від діяльності «помаранчевої» влади протягом 2005-2010 рр., роздробленість опозиції, партійний егоїзм є головними причинами сьогоднішньої пасивності людей, їх відмови виходити на вулицю на підтримку тих чи інших закликів опозиційних партій.

«Єдиний спосіб відновити довіру і спробувати зупинити антиукраїнський режим ЯНУКОВИЧА – це створити реальну об’єднану опозицію. В такому разі люди багато що зможуть пробачити і надати свою підтримку», - підкреслив Т.СТЕЦЬКІВ.

Якщо ж, додав він, Комітет опору диктатурі виявиться бутафорним тимчасовим союзом, якщо учасники об’єднання «тримають дулю в кишені» і думають лише про посилення своїх локальних партійних позицій, то народ дуже швидко це відчує, і тоді це дуже сильно відіб’ється на рейтингах основних опозиційних партій.

Як повідомляв УНІАН, Комітет опору диктатурі об’єднує 11 опозиційних партій.