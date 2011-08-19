Тимошенко відмовилась від медичного огляду фахівцями МОЗ

Колишній прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, яка утримується в Лук’янівському СІЗО, відмовилась від проведення медичного огляду фахівцями Міністерства охорони здоров‘я України.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Державної пенітенціарної служби України.

У повідомленні нагадується, що у зв‘язку із заявами підсудної Ю.ТИМОШЕНКО про погіршення стану її здоров‘я Печерським районним судом міста Києва задоволено клопотання державного обвинувачення щодо проведення медичного огляду спеціалістами МОЗ України.

Учора, 18 серпня п.р., до Київського слідчого ізолятору прибула медична комісія у складі провідних спеціалістів МОЗ: першого заступника міністра охорони здоров‘я України Раїси МОІСЕЄНКО, декана медичного факультету № 2, завідуючого кафедрою терапії Національного медичного університету імені Богомольця, професора, головного позаштатного спеціаліста зі спеціальності «терапія» МОЗ України Василя НЕТЯЖЕНКА, асистента кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб НМУ ім.Богомольця Валентина ТАРАНЧУКА, професора кафедри загальної хірургії №1 НМУ ім.Богомольця Інни КОВАЛЬСЬКОЇ, завідуючого відділенням неврології Олександрівської клінічної лікарні міста Києва, головного позаштатного спеціаліста зі спеціальності «неврологія» ГУОЗ КМДА Василя КЛИМЕНКА, заступника директора Київського міського центру репродуктивної і перинатальної медицини Л.ВОРОБЕЙ.

Незважаючи на це, підсудна Ю.ТИМОШЕНКО від проведення медичного обстеження відмовилася, про що був складений відповідний акт.

Як повідомляв УНІАН, учора вранці захист Ю.ТИМОШЕНКО заявив про погіршення стану її здоров’я і попросив Печерський райсуд допустити до неї у СІЗО лікаря.

За словами адвоката Юрія СУХОВА, у Ю.ТИМОШЕНКО виявлені «тривожні» симптоми, які не схожі на симптоми відомих хвороб, причини виникнення цих симптомів невідомі, у зв’язку з чим захист просить суд допустити до Ю.ТИМОШЕНКО в СІЗО лікаря, якому вона довіряє, для проведення обстеження і взяття аналізів та з’ясування причин появи цих симптомів.

Суддя Р.КІРЄЄВ у відповідь зазначив, що ця заява буде розглянута у встановленому законом порядку.

У свою чергу, прокурор попросив суд надати дозвіл на проведення медичного обстеження екс-прем’єр-міністра в СІЗО фахівцями Міністерства охорони здоров’я України.

Пізніше, під час судового засідання у Печерському райсуді Ю.ТИМОШЕНКО стало зле, вона попросила оголосити коротку перерву, на що Р.КІРЄЄВ одразу дав згоду.