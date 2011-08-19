Кучма задумався, кого він «пустив у город»

Другий президент Леонід Кучма вважає однією зі своїх помилок призначення в спецслужби.

Про це він сказав в інтерв`ю журналові "Фокус" у переддень Дня Незалежності.

"Усі ці роки, а останні місяці особливо, я постійно думаю про те, що прийнято називати касетним скандалом", - зізнався Кучма.

"Складні технічні схеми, особливий доступ, спеціальна апаратура для запису і монтажу, способи переправляння за кордон – усе це почерк недилетантів. Явно в справі не обійшлося без спецслужб, без структур, що повинні забезпечувати національну безпеку й оборону", - відзначив він.

"Але справа в тім, що на всі мало-мальськи значимі посади в цих структурах призначає президент...От і ставиш собі питання: і кого ж ти, Леонід Данилович, пустив у город?", - поскаржився Кучма.

Українська правда