Кучма задумався, кого він «пустив у город»
Екс-президент про "помилки"
Другий президент Леонід Кучма вважає однією зі своїх помилок призначення в спецслужби.
Про це він сказав в інтерв`ю журналові "Фокус" у переддень Дня Незалежності.
"Усі ці роки, а останні місяці особливо, я постійно думаю про те, що прийнято називати касетним скандалом", - зізнався Кучма.
"Складні технічні схеми, особливий доступ, спеціальна апаратура для запису і монтажу, способи переправляння за кордон – усе це почерк недилетантів. Явно в справі не обійшлося без спецслужб, без структур, що повинні забезпечувати національну безпеку й оборону", - відзначив він.
"Але справа в тім, що на всі мало-мальськи значимі посади в цих структурах призначає президент...От і ставиш собі питання: і кого ж ти, Леонід Данилович, пустив у город?", - поскаржився Кучма.