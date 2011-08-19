Тимошенко наполягає, що її обстежувати повинен тільки особистий лікар

Колишня прем’єр-міністр України, лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО, яка за рішення суду утримується у Лук’янівському СІЗО, наполягає, що її медичне обстеження та аналіз крові має зробити саме її лікар.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», про це поінформувала прес-секретар Ю.ТИМОШЕНКО Марина СОРОКА.

«Це лікар, який давно стежить за здоров’ям Юлії Володимирівни і якому вона довіряє. Зрозуміло, що він більш точно визначить діагноз, оскільки він в курсі історії її хвороб», - зазначила М.СОРОКА.

Прес-секретар лідера партії «Батьківщина» висловила обурення, що суд не допустив лікаря до Ю.ТИМОШЕНКО.

«Хочу нагадати, що арешт Юлії ТИМОШЕНКО був абсолютно незаконним, а після показів свідків всім стало зрозуміло, що справа банально розвалилася. І тепер безневинно ув’язнену людину ще й позбавляють права на медичне обстеження. Це неприпустимо», - заявила М.СОРОКА.

Вона підкреслила, що лікарів має обирати хвора людина, а не суддя Печерського райсуду столиці Родіон КІРЄЄВ та комісія Міністерства охорони здоров’я.

«Ми вже бачили, як влада безсоромно фальсифікувала кримінальну справу. Чи можемо ми бути впевненими, що тепер вони не фальсифікують результати аналізів та реальний стан здоров’я Юлії ТИМОШЕНКО?», - запитала М.СОРОКА.

«Ще раз підкреслюю позицію Юлії ТИМОШЕНКО: провести обстеження та зробити необхідні аналізи має той лікар, який її лікував упродовж останніх років. Чому влада боїться цього, пояснити важко», - зазначила прес-секретар лідера партії «Батьківщина».

Як повідомляв УНІАН, учора вранці захист Ю.ТИМОШЕНКО заявив про погіршення стану її здоров’я і попросив Печерський райсуд допустити до неї у СІЗО лікаря.

За словами адвоката Юрія СУХОВА, у Ю.ТИМОШЕНКО виявлені «тривожні» симптоми, які не схожі на симптоми відомих хвороб, причини виникнення цих симптомів невідомі, у зв’язку з чим захист просить суд допустити до Ю.ТИМОШЕНКО в СІЗО лікаря, якому вона довіряє, для проведення обстеження і взяття аналізів та з’ясування причин появи цих симптомів.

Суддя Р.КІРЄЄВ у відповідь зазначив, що ця заява буде розглянута у встановленому законом порядку.

У свою чергу, прокурор попросив суд надати дозвіл на проведення медичного обстеження екс-прем’єр-міністра в СІЗО фахівцями Міністерства охорони здоров’я України.

Пізніше під час судового засідання у Печерському райсуді Ю.ТИМОШЕНКО стало зле, вона попросила оголосити коротку перерву, на що Р.КІРЄЄВ одразу дав згоду.

Водночас суддя не дозволив лікарю, якому екс-прем’єр довіряє і який прибув на засідання, оглянути Ю.ТИМОШЕНКО у приміщенні суду.

Сьогодні, 19 серпня, прес-служба Державної пенітенціарної служби України повідомила, що Ю.ТИМОШЕНКО відмовилась від проведення медичного огляду фахівцями МОЗ.