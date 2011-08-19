Всесвітній форум українців освистав Грищенка з привітанням Януковича

Делегати V Всесвітнього форуму українців, що розпочався сьогодні у Києві, протестували проти вітання Президента Віктора ЯНУКОВИЧА на адресу їхнього зібрання.

Як передає кореспондент УНІАН, під час виступу на форумі міністра закордонних справ Костянтина ГРИЩЕНКА, який зачитував вітальне слово глави держави учасникам зібрання, два делегати з’їзду вийшли на сцену і розгорнули транспарант з гаслом “Бандократію – геть!”.

К.ГРИЩЕНКО продовжував свій виступ, однак згодом інший делегат крикнув: “Скільки ми ще будемо слухати цього московського москаля?!” Його підтримали й деякі інші учасники форуму, які почали скандувати ”Ганьба!” Ці слова делегати повторювали протягом виступу К.ГРИЩЕНКА декілька разів, зокрема, учасники зібрання скандували “Ганьба Президенту!”, “Ганьба Януковичу!”.

Деякі делегати закликали надати їм можливість дослухати міністра.

Також спробу заспокоїти зал зробив голова Української всесвітньої координаційної ради Дмитро ПАВЛИЧКО. Він зазначив: “Ми всі вміємо кричати, але не вміємо слухати і об’єднуватись. У цьому наша провина”.