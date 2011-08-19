Ющенко хотів взяти Тимошенко на поруки, але передумав?

Екс-Президент України Віктор ЮЩЕНКО мав намір просити Печерський районний суд Києва відпустити екс-прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО на поруки, але передумав.

Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на свої джерела.

Зокрема, за інформацією видання, В.ЮЩЕНКО 17 серпня прийшов на допит з клопотанням до суду про взяття Ю.ТИМОШЕНКО на особисту поруку.

Втім перша реакція залу, який зустрів екс-Президента скандуванням "Ганьба!", виявилась настільки образливою для нього, що В.ЮЩЕНКО вирішив відмовитись від своїх намірів.

В інтерв’ю УП В.ЮЩЕНКО наголосив, що "неодноразово заявляв, що проти арешту ТИМОШЕНКО, ЛУЦЕНКА ДІДЕНКА, ІВАЩЕНКА та інших опозиціонерів".

"Чому не давати людям можливості побудувати повноцінний захист? Вони ж не є злочинцями, які становлять загрозу життю інших громадян чи суспільству. Очевидно, що взяття їх під варту є лише способом обмежити можливості їх захисту та засобом тиску. Це суперечить європейським нормам і підриває довіру громадян до цього судового процесу і до судової системи взагалі", - заявив він.

"Це дискредитує правосуддя в Україні. Я переконаний, що у суду є інші засоби, окрім позбавлення волі, щоб забезпечити правосуддя. Тому вважаю, що численні звернення, які вже отримав суд з приводу зміни запобіжного заходу щодо Ю.ТИМОШЕНКО, мали б бути задоволені судом", - додав екс-Президент.

На запитання, щоб він порадив Ю.ТИМОШЕНКО, В.ЮЩЕНКО відповів: "У першу чергу, дати чесні відповіді самій собі по тому, що нині відбувається".

"Незалежно від наших міжособистісних стосунків, побажав би стійкості у відстоюванні своєї людської гідності, навіть в цих умовах – бути прикладом політика європейського зразка, мати переконливу і послідовну позицію", - додав він.

На запитання, чим він пояснює те, що Ю.ТИМОШЕНКО відмовилась ставити йому питання, В.ЮЩЕНКО сказав: "Я думаю, що я просто чесно передав хронологію і зміст подій".