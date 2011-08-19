Іващенко просить хоч у суді його в клітку не саджати

Колишній виконуючий обов’язки міністра оборони України Валерій ІВАЩЕНКО просить Печерський райсуд Києва дозволити йому бути присутнім на судових засіданнях поза межами клітки, оскільки це принижує його людську честь і гідність та суперечить як нормам чинного українського законодавства, так і європейського.

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідним клопотанням В.ІВАЩЕНКО виступив сьогодні під час чергового судового засідання під головуванням судді Сергія ВОВКА.

«Немає жодного документу, яким передбачено тримання підсудних в клітці. Я наполягаю на задоволенні мого клопотання про виключення знаходження мене в залі судового засідання в клітці, оскільки це принижує мою честь і гідність… Для мене честь і гідність не менше важливі, ніж здоров’я і життя», - сказав В.ІВАЩЕНКО.

При цьому підсудний послався на висновки Дансько-гельсінського комітету з захисту прав людини, який зробив висновок, що утримання його в залі суду в залізній клітці суперечить нормам європейського законодавства з прав людини.

У свою чергу, адвокат В.ІВАЩЕНКА Борис НЕЧИПОРЕНКО підтримав клопотання свого підзахисного. «З моєї точки зору, утримання ІВАЩЕНКА в клітці - це просто ганьба і приниження його честі і гідності», - заявив адвокат.

Разом з тим він зауважив, що має інформацію про чимало випадків, коли особи, які скоювали тяжкі злочини проти особистості, в клітці не утримувалися.

Натомість представники прокуратури категорично заперечили проти задоволення цього клопотання, наголосивши, що воно не стосується компетенції суду і перебуває у виключній компетенції Міністерства внутрішніх справ.

Крім того, сторона обвинувачення зауважила, що «Дансько-гельсінська правозахисна спілка – це громадська організація, ми повинні керуватися нашим законодавством».

Водночас прокурори зазначили, що перебування В.ІВАЩЕНКА в клітці необхідно для його ж безпеки.

У відповідь підсудний сказав, що немає жодних підстав вважати, що в залі суду його життю щось загрожує.

Наразі суд пішов до нарадчої кімнати для прийняття рішення за заявленим клопотанням.

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу проти В.ІВАЩЕНКА. Щодо нього було обрано запобіжний захід – взяття під варту.

1 листопада 2010 року Генпрокуратура завершила розслідування кримінальної справи.

В.ІВАЩЕНКО і арбітражного керівника державного підприємства Міноборони «Судно механічний завод Феодосії» Р. обвинувачують у службових зловживаннях і пособництві у незаконному відчуженні майна під час санації заводу.