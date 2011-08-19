Суд не випустив Іващенка з клітки

Печерський райсуд Києва відмовив колишньому тимчасово виконуючому обов’язки міністра оборони України Валерію ІВАЩЕНКУ у задоволенні клопотання про перебування на судових засіданнях поза межами клітки для підсудних.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу оголосив головуючий на судовому процесі суддя Сергій ВОВК.

Як зазначається в рішенні суду, перебування підсудних в залі судового засідання здійснюється відповідно до інструкцій конвойної служби, які затверджені Міністерством юстиції України, Верховним Судом, МВС, СБУ.

Крім того, в ухвалі суд посилається на те, що чинний Кримінально-процесуальний кодекс не надає суду повноважень корегувати умови доставки та тримання в залі суду підсудних.

«Отже питання щодо зміни умов перебування підсудного не належить до компетенції суду. Рішення суду оскарженню не підлягає», - зазначається в ухвалі.

В.ІВАЩЕНКО заявив, що вважає це рішення незаконним. «Це рішення є незаконним. І не дивлячись на те, що ви, пане головуючий, сказали, що воно оскарженню не підлягає, я прошу своїх адвокатів підготувати скаргу до апеляційного суду Києва, тому що це рішення суперечить Конституції в порушує мої права», - зазначив він.

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу проти В.ІВАЩЕНКА. Щодо нього було обрано запобіжний захід – взяття під варту.

1 листопада 2010 року Генпрокуратура завершила розслідування кримінальної справи.

В.ІВАЩЕНКО і арбітражного керівника державного підприємства Міноборони «Судно механічний завод Феодосії» Р. обвинувачують у службових зловживаннях і пособництві у незаконному відчуженні майна під час санації заводу.