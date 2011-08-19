У Черкасах міліція жорстоко побила адвоката?

В середу, 17 серпня, слідчий УБОЗу і співробітники спецпідрозділу «Сокіл» прямо в дворі Соснівського районного суду Черкас накинулись на адвоката Дмитра КАРПЕНКА, збили його з ніг і жорстоко побили.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Черкаської обласної організації партії «Батьківщина».

Перед цим, за даними партійної організації, УБОЗівці привезли до суду підзахисного Д.КАРПЕНКА, у якого того дня закінчився раніше призначений судом термін тримання під вартою, однак виявилося, що приймати рішення вже нікому – черговий суддя на той час покинула приміщення суду.

Підслідний, у якого закінчився термін тримання під вартою, мав бути звільнений, однак працівники міліції знову посадили його в міліцейський автомобіль, щоб відвезти в невідомому напрямку, зазначається в повідомленні.

У свою чергу адвокат звернувся до правоохоронців із запитаннями, куди везуть його підзахисного і на якій підставі його утримують під вартою.

Після цього, стверджують в «Батьківщині», на адвоката одягли наручники і почали бити, а потім заштовхали в міліцейський автомобіль. Все це відбувалося на очах чималої кількості свідків».

«За словами постраждалого адвоката, в автомобілі йому на голову одягли чорний синтетичний пакет, продовжили лупцювати руками та ногами, а один з УБОЗівців став душити, сівши йому на голову. При цьому також погрожували закатувати до смерті в приміщенні УБОЗу. Коли чоловік почав втрачати свідомість, з нього зняли мішок зі словами «Дыши, падло» і викинули з автівки», - повідомили в «Батьківщині».

Медики констатували у Д.КАРПЕНКА закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, численні забої м’яких тканин тулуба та кінцівок, забій нирок, численні рвано-різані рани на руках, підкреслюється в повідомленні.

При цьому в «Батьківщині» наголосили, що того ж вечора до прокуратури області надійшла заява про розправу над адвокатом від свідків, а наступного дня - від самого адвоката. Однак сьогодні, 19 серпня, перший заступник прокурора області Володимир ВЕГЕРА заявив журналістам, що жодних заяв від постраждалого і свідків не надходило, але є заява від співробітників УБОЗу, «на яких напав адвокат» і які вже «знімають побої, нанесені адвокатом», зазначили в обласної організації партії.

У зв’язку з цим Координаційна рада опозиційних сил Черкаської області висловила глибоке обурення ситуацією з катуваннями в черкаській міліції і бездіяльністю прокуратури.

«Сьогодні правоохоронні відомства, попри розголос і резонанс в області, перевертають все з ніг на голову, намагаючись вигородити міліціонерів, і тим самим стимулюючи інших перевертнів у погонах до подальших звірств», - йдеться у заяві.

Координаційна рада звертається до Генпрокуратури та керівництва МВС з вимогою розслідувати жорстоке побиття адвоката і притягнути до кримінальної відповідальності всіх винних.