На Хрещатику Кірєєва визнали «ворогом народу»

На Хрещатику у наметовому містечку опозиції біля Печерського райсуду Києва пройшов «народний суд» над суддею Родіоном КІРЄЄВИМ, який веде справу лідера «Батьківщини», екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», рішенням «народного суду» суддю Печерського райсуду Р.КІРЄЄВА «засуджено» до 15 років позбавлення волі і «визнано ворогом народу».

Відповідне рішення було одноголосно ухвалене 12-ма присяжними «народного суду» і оголошене після завершення процесу у наметовому містечку опозиції.

Народні судді постановили, що цей вирок вступить у дію «після звільнення України від злочинного режиму».

Також суддю Р.КІРЄЄВА визнано «винним» у вчиненні наступних злочинів: порушення права на захист; незаконний арешт; винесення завідомо неправосудної постанови; перешкоджання діяльності державного діяча; порушення права на розгляд справи незалежним судом.

Крім того, зазначалося, що недопущення суддею Р.КІРЄЄВИМ лікаря до екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО можна кваліфікувати як застосування тортур.

У свою чергу «захисники» Р.КІРЄЄВА наполягали на його невинуватості, оскільки він діє за вказівкою інших осіб, зокрема, Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, керівника АП Сергія ЛЬОВОЧКІНА, генпрокурора Віктора ПШОНКИ, його заступника Рената КУЗЬМІНА.

На думку обвинувачення та свідків у «народному суді», підтвердженням того, що Р.КІРЄЄВ не ухвалює самостійних рішень, є той факт, що він постійно оголошує перерви у судових засіданнях для отримання вказівок при розгляді простих клопотань, по яким можна ухвалювати рішення безпосередньо у залі суду.

«Захисники" Р.КІРЄЄВА також підтвердили, що суддя призначає судові засідання щодня, щоб встигнути оголосити вирок Ю.ТИМОШЕНКО до Дня Незалежності.